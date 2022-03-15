Предприятиям Москвы помогут подобрать поставщиков для импортозамещения

В столице запустили горячую линию для поддержки промышленников

Московским промышленным предприятиям, которые в связи с западными санкциями столкнулись с проблемами логистики или лишились зарубежных поставщиков сырья и оборудования, обязательно помогут найти решение и сохранить производство. Для этих целей в столице запустили горячую линию.

По телефону +7 495 445-41-30 можно звонить в будние дни с 09:00 до 18:00. Специалисты помогут разработать новые маршруты доставки, подобрать альтернативных поставщиков, расскажут о программе правительства Москвы по развитию импортозамещения.

"Сейчас город будет предоставлять землю для создания новых производств всего за один рубль за весь земельный участок в год, при этом мы готовы заключать долгосрочные контракты на закупку продукции",

– привел пример конкретной меры поддержки заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В свою очередь, российские производители могут разместить информацию о своей продукции или услугах в реестре на сайте Агентства промышленного развития Москвы. Это тоже поможет компаниям "встретиться" друг с другом и начать сотрудничать.

Реестр ИТ-решений "Банк технологий" содержит свыше 135 технологических решений, которые могут быть внедрены на предприятии в рамках импортозамещения. Большая часть из них представляет отечественное программное обеспечение. Промышленное предприятие может оставить заявку на подбор технологического решения. Специалисты агентства выберут подходящие и расскажут об особенностях каждого.

Ранее созданная мэром Сергеем Собяниным Комиссия по повышению устойчивости развития экономики в условиях санкций представила перечень первоочередных мер по поддержке граждан и бизнеса в Москве.