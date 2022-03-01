Собянин: все городские программы будут реализованы и развитие города будет продолжено

Внешние сетевые атаки и попытки подорвать управление столицей обречены на провал

Рестораны, гостиницы, магазины и остальные предприятия, отказавшиеся от призывов в пользу действующих украинских властей, сталкиваются с жалобами. Владельцев травят, угрожая физической расправой – вплоть до устранения, указал мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник уточнил, что в основном информационный поток с подобным содержанием направлен из-за рубежа. Организации и учреждения сталкиваются с ddos-атаками, которые призваны пустить в трансляцию для пользователей призывы выходить на улицы.

За массовой атакой на сознание обывателя стоят профессиональные структуры, действующие на фоне экономических санкций. Направлено это не столько против государства, сколько против самого населения. Однако власти делают все необходимое, чтобы оказать горожанам защиту и обеспечить нормальное функционирование города.

Мэр столицы призвал не поддаваться на провокационные призывы, направленные на подрыв управления городов и сеяние хаоса.

"Нам не страшны внешние враги, когда мы едины и сплочены. Нас пытаются расколоть, противопоставить, раскачать, перессорить. Ничего не выйдет", – заявил Собянин.



В Москве продолжается реализация всех городских программ, развитие столицы также не претерпевает никаких изменений.