Собянин представил главные проекты благоустройства на 2022 год в ВАО

Собянин представил главные проекты благоустройства на 2022 год в ВАО
Фото: www.mos.ru
Зеленые зоны, школьные дворы и спортивные площадки оборудуют с учетом пожеланий горожан

Москва продолжает реализацию масштабной программы благоустройства "Мой район". О том, что в этом году будет сделано в Восточном округе столицы, рассказал мэр Сергей Собянин.

Жители Новокосино получат качественное общественное пространство вокруг Салтыковского лесопарка. Часть работ была проведена в прошлом году, в частности совсем иначе уже выглядит пруд и игровые зоны для детей. В этом году здесь появятся удобные пешеходные и велосипедные маршруты между Новокосино и Косино-Ухтомским.

В Вешняках запланировано благоустройство целого квартала площадью 32 га между улицами Косинская, Вешняковская и Молдагуловой. Там появится несколько спортивных зон для воркаута, футбола, баскетбола, настольного тенниса и пр. Для пешеходов проложат удобные дорожки, приведут в порядок газоны, установят скамейки, поставят энергосберегающие светильники.

В Сокольниках благоустроят территорию между улицами Жебрунова, Барболина, Русаковской и 5-й Соколь­ни­ческой. Скоро там откроется станция "Стромынка" Большой кольцевой линии (БКЛ), поэтому для пешеходов проложат новые тропинки. Также с учетом пожеланий местных жителей в районе оборудуют современные детские и спортивные площадки, уютные зоны тихого отдыха, установят дополнительное освещение, облагородят газоны.

Кроме этого, в 2022 году в ВАО приведут в порядок 11 школьных территорий. Там обновят детские и игровые площадки, спортивные комплексы со стадионами, обустроят зоны отдыха и ожидания.

Ранее Сергей Собянин рассказал о ближайших планах благоустройства в ЮВАО.

Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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