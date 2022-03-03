В Москве благоустроят более 2300 дворов в 2022 году

При разработке проектов учитываются пожелания горожан

В столице продолжаются масштабные работы по благоустройству. В 2022 году специалисты комплекса городского хозяйства приведут в порядок более 2,3 тысячи дворов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Во дворах заменят асфальтовое покрытие дорожек и проездов, создадут удобные парковочные пространства, обновят детские и спортивные площадки, приведут в порядок газоны, высадят деревья и кустарники, обустроят клумбы.

"Все проекты разрабатываются с учетом пожеланий горожан, чаще всего поступают просьбы добавить зелени, сделать дополнительное освещение, оборудовать детские и спортивные площадки, установить новые скамейки",

– пояснил Петр Бирюков. Он добавил, что во дворах будут устанавливать фонари и уличные торшеры с энергосберегающими лампами. Где возможно, обустроят места для выгула собак.

Ранее мэр Сергей Собянин представил проект по созданию в Москве площадок для выгула домашних питомцев нового формата. Свою оценку дали эксперты и жители города.