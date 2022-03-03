Собянин отменил многие ограничения в связи с улучшением ситуации с Covid-19

Домашний режим для пожилых и хроников становится рекомендацией

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве стабилизируется. Если в январе 2022 г. ежедневно фиксировали более 20 тысяч новых случаев, то в последние недели – около 2-3 тысяч. В связи с этим мэр Сергей Собянин подписал указ, отменяющий большинство принятых ранее ограничений.

Так, с 3 марта в Москве отменяется проверка QR-кодов при входе в театры, музеи и прочие общественные места. Одновременно снимаются все ограничения на посещение ресторанов и кафе, театров и музеев, концертных, развлекательных, спортивных мероприятий. Однако курение кальянов в общественных местах пока остается под запретом.

Обязательная самоизоляция для лиц старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями становится рекомендацией. Программа "Московское долголетие" в ближайшие дни возобновит работу в полном объеме.

Но нужно помнить, что эпидемия Covid-19 хоть и ослабла, но не закончилась. Поэтому масочный режим и социальная дистанция остаются в силе, как и измерение температуры при входе на предприятия и в учреждения. Работодателям рекомендовано сохранить удаленный режим работы минимум для 30% сотрудников – это снизит контакты в транспорте и в рабочих коллективах. Массовые общественные мероприятия, где невозможно проконтролировать соблюдение социальной дистанции, пока также не разрешаются.

Ранее в Москве разблокировали бесплатный проезд по социальным картам для лиц группы риска.