В Москве отменили ряд ограничительных мер по коронавирусу

Соответствующее решение принял столичный градоначальник

Глава московской администрации Сергей Собянин решил отменить некоторые ограничительные меры, которые ранее были введены из-за резко обострившейся эпидемиологической обстановки.

Как отмечает издание "Радио 1", 25 февраля был подписан указ, который отменяет с 28 февраля блокировку проездных для жителей Белокаменной старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями.

Также московский градоначальник сообщил, что требование о переводе почти трети работников на дистанционный формат трудовой деятельности теперь носит исключительно рекомендательный характер, добавляет интернет-издание "МИР24".

Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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