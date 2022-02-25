Соответствующее решение принял столичный градоначальник

Глава московской администрации Сергей Собянин решил отменить некоторые ограничительные меры, которые ранее были введены из-за резко обострившейся эпидемиологической обстановки.



Как отмечает издание "Радио 1", 25 февраля был подписан указ, который отменяет с 28 февраля блокировку проездных для жителей Белокаменной старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями.

Также московский градоначальник сообщил, что требование о переводе почти трети работников на дистанционный формат трудовой деятельности теперь носит исключительно рекомендательный характер, добавляет интернет-издание "МИР24".