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Глава московской администрации Сергей Собянин решил отменить некоторые ограничительные меры, которые ранее были введены из-за резко обострившейся эпидемиологической обстановки.
Как отмечает издание "Радио 1", 25 февраля был подписан указ, который отменяет с 28 февраля блокировку проездных для жителей Белокаменной старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями.
Также московский градоначальник сообщил, что требование о переводе почти трети работников на дистанционный формат трудовой деятельности теперь носит исключительно рекомендательный характер, добавляет интернет-издание "МИР24".
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