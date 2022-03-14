Собянин рассказал о реализации программы "Мой район" на юго-востоке Москвы

Особое внимание уделят зеленым зонам и школьным дворам

На 2022 год запланирована масштабная программа благоустройства Юго-Восточного округа Москвы. Самые крупные проекты представил мэр Сергей Собянин в своем блоге 14 марта. Он подчеркнул, что все планы разработаны с учетом пожелания горожан.

Значительное внимание будет уделено зеленым зонам в ЮВАО. Так, в парке "Печатники" несколько лет назад уже проводились ремонтно-строительные работы. Там был открыт BMX-велодром, несколько современных детских и спортивных площадок. В этом году здесь оборудуют комфортную зону отдыха у воды. Вдоль берега проложат пешеходные и велосипедные дорожки, к реке сделают удобные спуски.

В районе Люблино благоустроят жилой квартал между улицами Верхние Поля, Краснодарская, Перерва и Марьинский Парк. Там отремонтируют дорожки, установят новые скамейки и урны. Высадят более 120 деревьев и кустарников, восстановят газоны. На детских и спортивных площадках заменят покрытие и оборудование. В итоге в районе станет комфортно жить и прогуливаться москвичам любого возраста.

В планах также благоустройство территории Городской клинической больницы №13 на улице Велозаводская в Южнопортовом районе. Там обустроят комфортные места для прогулок на свежем воздухе, ожидания и общения пациентов с посетителями, обновят дорожки, поставят новые скамейки и фонари. Территорию больницы украсят альпийские горки, цветники, газоны и десятки новых деревьев. Сделают игровую площадку для детей.

Кроме того, в ЮВАО в этом году приведут в порядок 19 школьных территорий. Там обновят детские и спортивные площадки, стадионы, заменят малые архитектурные формы.