В Европе "отменили" кефир из-за ассоциаций с Россией

В Европе "отменили" кефир из-за ассоциаций с Россией
Фото: Horst Galuschka/dpa/www.globallookpress.com
Любой намек на русское вызывает оторопь у оголтелых представителей западного общества

Русофобские настроения захватили многие страны Запада. Иногда складывается впечатление, что зарубежные деятели соревнуются в том, как бы поярче выразить свое ненавистническое отношение к нашей стране. Дошло до того, что одна датско-шведская компания решила отказаться от продажи кефира из-за того, что упаковка полезного продукта напоминает о России.

Речь идет о молочном заводе Arla. Тамошнее руководство неожиданно обратило внимание на то, что на упаковках с кефиром изображены купола храма Василия Блаженного. Картинка с московской святыней на картоне привела европейцев в ужас, и они поспешили приостановить продажу продукта.

По крайней мере, такую информацию распространяет газета Dagens Nyheter со ссылкой на заявление менеджера по коммуникациям датско-шведской компании Каролины Старк.

Дама подчеркнула, что в текущих обстоятельствах, с точки зрения руководства завода, какие-либо ассоциации с Российской Федерацией недопустимы, а поэтому упаковку ждет ребрендинг. Как только просвещенные европейцы "разделаются" с церковными куполами и придумают, чем теперь украсить коробку, кефир снова появится на прилавках магазинов. 

Источник: Dagens Nyheter ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
новости партнеров

"Неуправляемый штопор": озвучен прогноз по развитию противостояния США и России на Украине

Несмотря на крайнюю агрессивность, Вашингтон хочет избежать прямого столкновения с Москвой

Москва пригрозила Вашингтону полным разрывом отношений из-за Байдена

На Смоленской площади вручили ноту протеста послу Салливану из-за длинного языка хозяина Белого дома

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей