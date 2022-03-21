Любой намек на русское вызывает оторопь у оголтелых представителей западного общества

Русофобские настроения захватили многие страны Запада. Иногда складывается впечатление, что зарубежные деятели соревнуются в том, как бы поярче выразить свое ненавистническое отношение к нашей стране. Дошло до того, что одна датско-шведская компания решила отказаться от продажи кефира из-за того, что упаковка полезного продукта напоминает о России.



Речь идет о молочном заводе Arla. Тамошнее руководство неожиданно обратило внимание на то, что на упаковках с кефиром изображены купола храма Василия Блаженного. Картинка с московской святыней на картоне привела европейцев в ужас, и они поспешили приостановить продажу продукта.



По крайней мере, такую информацию распространяет газета Dagens Nyheter со ссылкой на заявление менеджера по коммуникациям датско-шведской компании Каролины Старк.



Дама подчеркнула, что в текущих обстоятельствах, с точки зрения руководства завода, какие-либо ассоциации с Российской Федерацией недопустимы, а поэтому упаковку ждет ребрендинг. Как только просвещенные европейцы "разделаются" с церковными куполами и придумают, чем теперь украсить коробку, кефир снова появится на прилавках магазинов.