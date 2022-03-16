Российский флаг спущен у здания Совета Европы в Страсбурге - видео

Российский флаг спущен у здания Совета Европы в Страсбурге - видео
Фото: Helmut Meyer zur Capellen / imageBROKER.com / www.globallookpress.com
Комитет министров СЕ официально исключил РФ из организации

В среду, 16 марта, Россия официально перестала быть членом Совета Европы. У здания СЕ в Страсбурге снят российский флаг. Видео процесса распространилось в соцсетях.


Ранее сегодня в ходе анонимного голосования Комитет министров организации исключил РФ из ее рядов на фоне проводимой Москвой спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Таким образом, с 16 марта страна перестает быть членом СЕ.

"На внеочередном заседании сегодня утром Комитет министров в рамках процедуры, начатой в соответствии со статьей 8 Устава Совета Европы, постановил, что Российская Федерация перестает быть членом Совета Европы с сегодняшнего дня", – цитирует РИА "Новости" документ.

Напомним, РФ состояла в рядах СЕ на протяжении 26 лет. Накануне Москва объявила о своем выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека. Российские представители отметили, что государство намерено выполнять решения ЕСПЧ, если они соответствуют Конституции.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров

Три известных журналиста уволились с российского ТВ

Причины ухода они называть не стали

Нарышкин: судьба России решается прямо сейчас

Растущая русофобия властей Украины ставила под угрозу благополучие россиян

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей