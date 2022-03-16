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В среду, 16 марта, Россия официально перестала быть членом Совета Европы. У здания СЕ в Страсбурге снят российский флаг. Видео процесса распространилось в соцсетях.
Ранее сегодня в ходе анонимного голосования Комитет министров организации исключил РФ из ее рядов на фоне проводимой Москвой спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Таким образом, с 16 марта страна перестает быть членом СЕ.
"На внеочередном заседании сегодня утром Комитет министров в рамках процедуры, начатой в соответствии со статьей 8 Устава Совета Европы, постановил, что Российская Федерация перестает быть членом Совета Европы с сегодняшнего дня", – цитирует РИА "Новости" документ.
Напомним, РФ состояла в рядах СЕ на протяжении
26 лет. Накануне Москва объявила о своем выходе из Совета Европы и
Европейской конвенции по правам человека. Российские представители отметили, что государство намерено выполнять решения ЕСПЧ, если они соответствуют Конституции.
Причины ухода они называть не стали
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