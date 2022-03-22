У Байдена возникли проблемы с властями Саудовской Аравии

На решение российского лидера Владимира Путина начать специальную военную операцию по защите суверенных ДНР и ЛНР президент США ответил энергетическим эмбарго. Однако американские санкции возымели обратный эффект. Об этом заявили аналитики издания The Atlantic.

По их словам, результатом давления Вашингтона на Москву стало повышение цен на энергоресурсы на мировых рынках и, соответственно, подорожание топлива, что противоречит давней американской политике, мол, простые водители не должны страдать из-за геополитических проблем третьих стран.

"После того, как санкции вытеснили российскую нефть с мировых рынков, цены на нее достигли рекордно высокого уровня", – пишет The Atlantic.

Авторы статьи отметили, что во все времена американские президенты отвечали на мировые кризисы наращиванием запасов нефти. Зачастую они обращались за помощью к Саудовской Аравии, которую так щедро напичкали оружием. Однако сегодня у Вашингтона имеются серьезные проблемы с Эр-Риядом, уверены аналитики.

В издании подчеркнули, что нефть вкладывалась в "энергетическую безопасность" США, однако каждый раз Белый дом обещал простым американцам перейти к возобновляемым источникам энергии. Этого не происходило раньше, это не произошло и при Байдене, сыронизировали журналисты.

"При этом следует отметить, что Конгрессу не удалось инвестировать ни в одну из альтернатив "чистой энергии", которые позволили бы сократить потребление нефти в Америке", – указали в The Atlantic.

По итогу энергетическая отрасль США осталась в полной зависимости от добычи углеводородов. Авторы статьи уверены, что сегодня у американских властей нет четкого плана, как обеспечить ее безопасность на на фоне украинского кризиса и санкционного противостояния с Россий.

Ранее аналитики французской газеты Libération объяснили, как санкции России ударили по гражданской авиации Запада.