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После объявления независимости ДНР и ЛНР российские военные начали спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. С 24 февраля российские военные уничтожают нацисткие батальоны, военные базы и склады. Президент Владимир Путин перед началом операции отметил, что в планы России не входит оккупация Украины. "Утро" следит за происходящем в режме онлайн.
8:23 На украинском заводе "СумыХимПром" произошла утечка аммиака, зона поражения – 2,5 км. Ранее Минобороны России предупреждало об угрозе провокаций с ядовитыми химическими веществами в этом районе.
21 марта
Предыдущие дни спецоперации России на Украине – в первой части трансляции.
Штаты боятся прямого конфликта с нашей страной
Сообщается, что ликвидированы более 100 военнослужащих и боевиков