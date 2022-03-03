В торговых комплексах толпятся сотни людей, которые сметают полки

Крупнейший европейский ритейлер по продаже мебели и домашних товаров IKEA решил приостановить работу на территории Российской Федерации и Белоруссии. На официальном сайте компании говорится, что решение принято в связи с текущей ситуацией на Украине.

Ритейлер приостановил импорт и экспорт, а также производство мебели в РФ и Белоруссии. Управлением компании занимается крупнейший холдинг Ingka, который, однако, не собирается закрывать в РФ свои торговые центры – они работают в стране в прежнем режиме.

"Это человеческая трагедия, и мы глубоко сопереживаем и беспокоимся о миллионах пострадавших. Непосредственные действия Inter IKEA Group и Ingka Group были направлены на обеспечение личной безопасности сотрудников IKEA и их семей", – говорится в официальном сообщении.

Новость о предстоящем закрытии вызвала у россиян небывалый ажиотаж: в магазины Москвы и Петербурга у касс невозможно пройти. Торговые залы забиты посетителями, которые часами ждут своей очереди с уже выбранными товарами. После новости о закрытии IKEA до 31 мая в магазины шведского ритейлера хлынули сотни людей.

Компания 3 марта сообщила, что решила временно прекратить деятельность в РФ и Белоруссии. По предварительным данным, решение коснется трудоустройства примерно 15 тысяч человек, а также российских производителей, выступающих партнерами шведских магазинов.

Ранее стало известно, что известная британская интернет-площадка по продаже одежды и косметики ASOS приостановила вслед за остальными сетевыми площадками работу в Российской Федерации – компания не гарантирует теперь пользователям доставку товаров в Россию.