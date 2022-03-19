В Варшаве мечтают о полном прекращении торговли между ЕС и РФ

После того, как российское руководство было вынуждено начать специальную военную операцию по защите мирных жителей двух донбасских республик, уровень ненависти к нашей стране резко подскочил. За счет беспрецедентного санкционного давления западные страны надеются подмять Москву под себя и навязать ей свою волю. Особо рьяные русофобы требуют полностью прекратить торговлю Евросоюза и Российской Федерации. Так, с соответствующим предложением выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.



Польский политик считает, что новый жесткий пакет санкций позволит серьезно подорвать стабильность в нашей стране. При этом Моравецкий требует, чтобы рестрикции были еще больше ужесточены.

"Польша предлагает к этому пакету санкций как можно скорее добавить торговую блокаду", – подчеркивает государственный деятель.

По словам премьер-министра, идеальным вариантом будет запретить российским судам заходить в европейские порты, а также полностью запретить торговлю сухопутными путями.

Таким образом, Варшава выступила за полную остановку торговых отношений между Евросоюзом и Российской Федерацией.

Отметим, такие жесткие заявления в адрес Москвы начались после того, как наша страна приступила к выполнению вынужденной специальной военной операции на территории украинского государства. Последние события из Незалежной – в онлайн-трансляции "Утра".