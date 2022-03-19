Это вам не Ирак: американский полковник предостерег США от запугивания России

Это вам не Ирак: американский полковник предостерег США от запугивания России
Фото: Ohde/face to face/www.globallookpress.com
Наша страна наглядно показало, что ничем хорошим такие попытки не заканчиваются

Американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор призвал политиков США следить за словами – многие высказывания могут привести к весьма неприятным последствиям. Он предостерег американскую сторону от запугивания России. Макгрегор заявил, что люди в Вашингтоне перепутали Россию с Ираком.

"Но Россия не Ирак! Это не та страна, которую можно запугивать(…). И это нам наглядно продемонстрировали", – цитирует его РИА Новости.

Полковник прокомментировал переговоры и обсуждения возможной договоренности между Украиной и Россией. Если стороны достигнут консенсуса, это будет означать, что Штаты должны прекратить использование Незалежной как тарана против РФ.

Макгрегор заявил также, что Украина – это не американский штат, и призвал американские власти озаботиться безопасностью в собственной стране и оставить в покое чужую.

Штаты могут столкнуться с серьезными последствиями санкционной политики, добавил он. Полковник напомнил, что рестрикции против нашей страны отказались поддерживать многие крупные страны, в их числе – Китай. Подобное положение дел может привести к тому, что доллар уйдет из международной финансовой системы.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
По теме

Частное решение трех европейских лидеров по Украине вызвало в ЕС "скрежет зубов" - СМИ

Официальным лицам придется объясняться перед коллегами за свою авантюру

Ведьма Елена Голунова предрекла миру тяжелые испытания в 2022 году

Яновидящая увидела смерти людей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей