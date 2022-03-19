Наша страна наглядно показало, что ничем хорошим такие попытки не заканчиваются

Американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор призвал политиков США следить за словами – многие высказывания могут привести к весьма неприятным последствиям. Он предостерег американскую сторону от запугивания России. Макгрегор заявил, что люди в Вашингтоне перепутали Россию с Ираком.

"Но Россия не Ирак! Это не та страна, которую можно запугивать(…). И это нам наглядно продемонстрировали", – цитирует его РИА Новости.

Полковник прокомментировал переговоры и обсуждения возможной договоренности между Украиной и Россией. Если стороны достигнут консенсуса, это будет означать, что Штаты должны прекратить использование Незалежной как тарана против РФ.

Макгрегор заявил также, что Украина – это не американский штат, и призвал американские власти озаботиться безопасностью в собственной стране и оставить в покое чужую.

Штаты могут столкнуться с серьезными последствиями санкционной политики, добавил он. Полковник напомнил, что рестрикции против нашей страны отказались поддерживать многие крупные страны, в их числе – Китай. Подобное положение дел может привести к тому, что доллар уйдет из международной финансовой системы.