Рестрикции сильно бьют по кошельку простых жителей Евросоюза и США

В последнее время западные державы очень активно используют санкционную политику для достижения собственных целей на международной арене. Сейчас беспрецедентному давлению подвержена наша страна. Однако рестрикции – обоюдоострое оружие, которое обязательно нанесет удар по тем, кто решил выйти на тропу экономической войны. О таких простых законах рынка западным партнерам напомнил зампред Совета безопасности нашей страны Дмитрий Медведев.



Политик подчеркнул, что недалек тот час, когда серьезно пострадавшие от политических игр Запада местные жители ополчатся на своих верховодцев и начнут защищать собственные права.

Медведев напомнил, что сейчас в западных странах очень большие проблемы с энергетическими ресурсами – из-за антироссийских санкций цены резко подскочили. Очевидно, что такая ситуация сказывается на благосостоянии обычных жителей Европейского союза и Соединенных Штатов Америки.

"Народы этих стран – не старые маразматики из их русофобского руководства. Они все понимают и скоро предъявят им счет за цену "антироссийских санкций", которая оплачена из кошельков граждан западных стран", – подчеркнул государственный деятель.

Медведев уверен, что западным политикам придется отвечать перед своими гражданами, а также бизнесменами, которых насильно пытаются заставить уйти с прибыльного российского рынка.