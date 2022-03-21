Развязанная Вашингтоном валютная война в отношении Москвы играет против американцев

США способны повлиять на использование Россией американской валюты при расчетах с иностранными партнерами, но хождение доллара внутри РФ ограничить невозможно. Об этом заявил аналитик Андрей Кочетков из "Открытие Инвестиции".

Ранее появились опасения, что Вашингтон может ввести новые санкции, которые "обнулят" имеющиеся у России и россиян доллары. Как пояснил эксперт, такие угрозы абсолютно нереальны. Внешние игроки не могут блокировать банковские счета внутри страны, как и любые внутренние валютные операции.

В отношении наличных купюр это и вовсе беспочвенные страхи, поскольку не существует базы с информацией о принадлежности банкнот какому-либо государству или лицу, пишет "Прайм". Таким образом, США могут ограничивать или даже блокировать только межгосударственные операции с безналичными долларами.

Но это, по оценке эксперта, невыгодный для американцев инструмент. Санкции против российских золотовалютных резервов уже негативно отразились на популярности доллара в мире. Часть стран на Ближнем Востоке и в Азии стали активнее сокращать свои долларовые запасы и переходить в торговых расчетах с нацвалюты США на другие валюты. Это ведет к снижению спроса на ценные бумаги ФРС США, что отражается на курсе доллара.

На прошлой неделе финансовый регулятор США повысил ключевую ставку на 25 базисных пункта впервые за четыре года. В Вашингтоне признали, что пошли на этот шаг из-за рекордной инфляции – такого роста цен в Америке не наблюдалось 40 лет.

В России стоимость товаров, сырья и услуг тоже значительно подорожала на фоне западных санкций, введенных после начала военной спецоперации на Украине в конце февраля. По оценке ЦБ, ситуация стабилизируется и инфляция вернется к 4% годовых к 2024 году.