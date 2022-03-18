Ее показатели в 2022-ом и 2023 году могут оказаться выше, чем предполагалось ранее

Инфляция в России в феврале-марте нынешнего года ускорилась из-за ажиотажного спроса на товары, прежде всего в непродовольственном сегменте. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в пятницу, 18 марта, по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Люди активно покупали бытовую технику, автомобили, электронику, мебель, опасаясь, что ассортимент и доступность этих товаров сильно сократятся из за введенных санкций, ухода некоторых иностранных компаний с рынка и ослабления рубля", – цитирует РИА "Новости" главу ведомства.

Она подчеркнула, что динамика инфляции в дальнейшем будет зависеть от скорости адаптации экономики страны к новым условиям. В данный момент времени почти все компании сталкиваются с перебоями в производственных и логистических цепочках, в расчетах с иностранными партнерами.

По словам Набиуллиной, инфляция в текущем и будущем году может оказаться выше, чем предполагалось в ЦБ ранее. При этом, обещала она, раскручивания инфляционной спирали регулятор не допустит.

Ранее сегодня в Банке России объявили, что отечественную экономику ожидают масштабные перемены. В сложившихся условиях санкционного давлении Запада период высокой инфляции неизбежен.

