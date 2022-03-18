Курс рубля
- Финансист заявил о скором крахе доллара
- Эксперт оценил будущее рубля при сговоре США с Китаем
- Какая валюта заменит доллар: эксперт все разъяснил
Инфляция в России в феврале-марте нынешнего года ускорилась из-за ажиотажного спроса на товары, прежде всего в непродовольственном сегменте. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в пятницу, 18 марта, по итогам заседания совета директоров регулятора.
"Люди активно покупали бытовую технику, автомобили, электронику, мебель, опасаясь, что ассортимент и доступность этих товаров сильно сократятся из за введенных санкций, ухода некоторых иностранных компаний с рынка и ослабления рубля", – цитирует РИА "Новости" главу ведомства.
Она подчеркнула, что динамика инфляции в дальнейшем будет зависеть от скорости адаптации экономики страны к новым условиям. В данный момент времени почти все компании сталкиваются с перебоями в производственных и логистических цепочках, в расчетах с иностранными партнерами.
По словам Набиуллиной, инфляция в текущем и будущем году может оказаться выше, чем предполагалось в ЦБ ранее. При этом, обещала она, раскручивания инфляционной спирали регулятор не допустит.
Ранее сегодня в Банке России объявили, что отечественную экономику ожидают масштабные перемены.
В сложившихся условиях санкционного давлении Запада период высокой инфляции неизбежен.
Заявления дипломата высмеяли в прессе
Победа над националистами здесь станет символом поражением киевского режима