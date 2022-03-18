В ответ китайский лидер заявил об ответственности США и КНР за поддержание глобального мира

Президент США Джо Байден и лидер КНР Си Цзиньпин провели телефонные переговоры. Разговор длился около двух часов.

Напомним, за последние несколько дней представители разных ветвей власти Штатов предупреждали Пекину об ответственности за поддержку Москвы по ситуации вокруг Украины. И в сегодняшних переговорах хозяин Белого дома планировал попросить Си Цзиньпина, чтобы тот оказал влияние на президента РФ Владимира Путина.

Как сообщает РИА Новости", китайский лидер сказал американскому визави, что США и КНР должны не только развивать двусторонние отношения, но и брать на себя международную ответственность, прилагая усилия для поддержания глобального мира и спокойствия.

"Кризис на Украине – это не то, что мы хотели бы видеть", – отметил Си Цзиньпин.

По его утверждению, текущие события в очередной раз демонстрируют, что отношения между государствами не должны доходить до военного противостояния. Любые конфликты, считает он, не служат ничьим интересам.

Судя по сообщению Белого дома, Байден выложил Си Цзиньпин весь "портфель" своих угроз, призывов, требований, обещаний, чем пугал Москву и Пекин с 24 февраля. Краткое изложение позиции Вашингтона сделал телеграм-канал Mash.

В частности, Штаты надеются отменить многие санкции против РФ в случае прекращения ею спецоперации и восстановления суверенитета Украины. В Вашингтоне осознают, что рестрикции Запада влияют на население России, но их цель – власти страны.

"США сигнализировали КНР о последствиях поддержки России в ситуации по Украине для двусторонних связей и отношений с союзниками Вашингтона", – говорится в сообщении.

Байден предупредил, что американская сторона предпримет меры против тех государств, которые будут помогать РФ уходить от санкционного давления или становится "гаванью" для ро ссийских финансов.

Накануне старший советник МИД Сербии Владимир Кршлянин в своей статье, комментируя спецоперацию Москвы по демилитаризации и денацификации Украины, высказал мнение, что многолетние ошибки США и НАТО в Европе привели к началу формирования нового миропоряде без их гегемонии. И возглавляют этот процесс Россия и Китай.

