Стабилизировать ситуацию финансовый регулятор рассчитывает за два года

Российскую экономику ожидают масштабные перемены. В таких условиях период высокой инфляции неизбежен. Но уже в 2024 году рост цен вернется на уровень около 4% в год. Такой прогноз дали в Банке России в пятницу, 18 марта.

По оценке регулятора, решение повысить ключевую ставку до 20% было верным. Это остановило неконтролируемый рост цен, стабилизировало спрос на наличность. За счет повышения доходности по банковским вкладам позволило сохранить сбережения граждан. На данном этапе этого достаточно, поэтому на заседании 18 марта Совет директоров ЦБ РФ оставил ставку без изменений. Следующее заседание, но котором опять будет поставлен этот вопрос, запланировано на 29 апреля.

Главное сейчас, по мнению регулятора, – адаптировать бизнес к новым внешним условиям, создать новые логистические цепочки поставок. То, насколько быстро и успешно перестроится производство в РФ, будет влиять и на динамику потребительских цен.

Ожидается, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина лично даст оценку текущей ситуации 18 марта в 17:00 мск. Отметим, что несмотря на слухи об отставке председателя Банка России, президент РФ Владимир Путин внес кандидатуру Набиуллиной в Госдуму с предложением продлить ее полномочия еще на пять лет. Вопрос рассмотрят в нижней палате 21 марта.