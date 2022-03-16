В стране будут увеличены МРОТ, прожиточный минимум, зарплаты бюджетников, соцвыплаты и пенсии

Санкционная политика Запада в отношении России и ее граждан носит все признаки агрессии. В новых реалиях страну ожидают структурные изменения в экономике, что приведет к росту инфляции и безработицы, поэтому задача властей – минимизировать последствия таких рисков. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе сегодняшнего выступления на совещании о мерах социально-экономической поддержки российских регионов.

По его словам, отечественная экономика обязательно адаптируется к новым реалиям, страна будет укреплять наш технологический и научный суверенитет. Москва направит дополнительные ресурсы на поддержку аграрного сектора, обрабатывающей промышленности, инфраструктуры и строительства, отметил глава государства.

"Безусловно, в новых реалиях потребуются структурные изменения экономики России. И не буду скрывать, они будут непростыми – приведут к временному росту инфляции и безработицы. В этой ситуации наша задача – минимизировать подобные риски", – сказал Путин.

В РФ будут увеличены МРОТ, прожиточный минимум, зарплаты бюджетников, соцвыплаты и пенсии.

Также, отметил президент, в преодолении нынешнего кризиса в экономике, ключевую роль должен сыграть частный бизнес, а значит, надзорные органы обязаны снизить административные барьеры.

Губернаторам поручено создать штабы по экономическому развитию и лично возглавить данную работу. Им будут даны дополнительные полномочия, чтобы принимать оперативные решения по поддержке экономики и граждан в зависимости от местных условий, указал лидер нации.

"Нужно исключить ручное вмешательство в цены, к их стабилизации должно привести увеличение предложения", – подчеркнул верховный главнокомандующий.

Он призвал экспортеров направить дополнительные потоки товаров на внутренний рынок страны.

"В текущей ситуации проблем с финансированием из федерального бюджета не будет. Наша экономика генерирует сегодня достаточный, хороший объем доходов. Это значит, что нам не потребуется прибегать к эмиссии, т.е. Центробанку не нужно будет печатать деньги", – отметил Владимир Владимирович.

Все национальные цели развития РФ до 2030 г. должны быть достигнуты. Экономика страны располагает всеми ресурсами, чтобы решать долгосрочные задачи, а текущие вызовы должны только мобилизовать России, резюмировал президент.

Напомним, ВС РФ с 24 февраля начали военную спецоперацию по защите ДНР и ЛНР, а также демилитаризации и денацификации Украины. В связи с этим целый ряд стран ввели против России санкции, в том числе экономического характера.

Между тем, по мнению американского эксперта Ричарда Блэка, рестрикции Вашингтона в адрес Москвы могут негативно отразиться на экономике самих США.

