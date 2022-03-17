"Последняя капля": Набиуллиной предрекли скорую отставку

"Последняя капля": Набиуллиной предрекли скорую отставку
Эльвира Набиулина. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Эксперт назвал имя вероятного преемника главы ЦБ

Руководитель Центрального банка России Эльвира Набиуллина в скором времени может лишиться своей должности. Ее кандидатуру больше не будут рассматривать из-за заморозки зотовалютных резервов ЦБ. Об этом заявил экономист Никита Кричевский.

В интервью изданию URA.RU он отметил, что чиновница приняла "необдуманное" решение о размещении российских золотовалютных резервов перед началом специальной военной операции по защите независимых ДНР и ЛНР. Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов подтвердил, что около половины банковских стредств заморожены в рамках санкционного давления Запада, поэтому правительство нашей страны не может их использовать.

"Последнее решение о размещении золотых резервов накануне спецоперации на Украине стало последней каплей того, что ее кандидатура не будет предложена", – заявил Кричевский.

Кроме того, эксперт назвал имя вероятного преемника Набиуллиной. По его словам, должность главы Банка России может занять первый заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин. По мнению аналитика, он специалист с практическим опытом, хорошо знающий банковскую систему, а также способный найти общий язык с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Напомним, что из-за блокировки золотовалютных резервов Центробанка в номинале порядка трех сотен миллиардов долларов российские власти заявили, что будут готовы выплатить внешний долг "враждебным" государствам в рублях, если российскими активами нельзя будет воспользоваться. Аналитики издания The Conversation отметили, что Москва придумала отличный способ для избежания дефолта.

Источник: URA.RU ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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