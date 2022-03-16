Москва придумала способ избежать зависимости от доллара

В условиях жесточайшего санкционного давления со стороны Запада российские власти, кажется, нашли отличный способ для поддержки национальной экономики. Ограничения, введенные после начала специальной военной операции по защите независимых республик Донбасса, пошатнули курс рубля. Резко выросший доллар, а также заморозка золотовалютных резервов Центрального Банка РФ могли привести нашу страну к дефолту, однако решение проблемы было найдено.

Отдать должное изобретательности российских властей решили аналитики новостного портала The Conversation. По их мнению, Москва придумала, как избежать зависимости от доллара. В издании отметили, что решение о погашении иностранных долгов в рублях направлено на поддержку отечественной экономики.

"Решение Кремля на самом деле кажется довольно проницательным и направлено на то, чтобы косвенно заручиться поддержкой иностранных банков", – пишет The Conversation.

Авторы статьи подчеркнули, что разрешение на погашение долгов в российской валюте касается только "враждебных" государств. В этот список попали США, Великобритания, Канада, Япония, а также страны Евросоюза.

Кстати, гасить долги в рублях теперь могут как юридические лица, так и физические. При этом не будет иметь значения, в какой валюте изначально был оформлен кредит.

В то же время, по мнению аналитиков, зарубежные банки теперь будут вынуждены сотрудничать с нашей страной и поддерживать отечественную экономику, чтобы вырученные от кредитов средства полностью не обесценились.

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