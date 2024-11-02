ОАЭ впервые начали поставки сливочного масла в Россию

Минсельхоз принимает меры для стабилизации ситуации на рынке

Российские производители столкнулись с неожиданными трудностями при поставках сливочного масла в торговые сети. Компании утверждают, что на фоне повышения стоимости производственных издержек они вынуждены прекратить отгрузку товара. Вместе с этим цена на продукцию стала расти.

Ранее сообщалось, что за последние три месяца некоторые производители подняли цены на сливочное масло вплоть до 20%. При этом средние показатели роста стоимости продукции за первые девять месяцев 2024 года составили почти 18%.

Минсельхоз РФ после тревожных новостей принял меры, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке. В частности ведомство наладило контакты с другими странами для поставок товара и снижению цен по принципу спрос-предложение. Как говорят в министерстве, дефицита сливочного масла сейчас на торговых полках не наблюдается.

Среди дружественных государств на помощь России пришла Турция, которая начала экспорт продукции 27 октября, успев за два дня перевезти 20 тонн сливочного масла. Еще одной страной стала ОАЭ, которая начала осуществлять поставки гораздо раньше – 18 октября. На данный момент Эмираты отправили в РФ более 90 тонн продукции.

Известно, что Индия и Иран тоже готовы начать экспорт сливочного масла в Россию твердыми брусками. Необходимое разрешение странам уже предоставили. Не исключено, что в ближайшее время правительство может отменить пошлины на ввоз товара, чтобы снизить его стоимость на рынке.