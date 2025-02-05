Рекордное число производителей решили повысить цены в 2025 году

Россиян предупредили о массовом повышении цен в 2025 году
Фото: АГН "Москва"
Ожидается, что инфляция усилится

Согласно последним опросам, доля производителей, заявивших о необходимости повысить цены на свои товары и услуги, доросла до 37% – такой показатель оказался рекордным, как минимум, с 2018 года. Наиболее близкие значения фиксировались в начале 2022 года, сообщили в Российском союзе промышленников и предпринимателей.

Доля компаний, намеревавшихся повышать цены, менялась в течение года в различной динамике. Например, в первые полгода 2024-го об этом заявляли около одной пятой организаций. В октябре их количество выросло до 23%.

Аналитики предупреждают россиян, что такая тенденция может привести к массовому повышению цен в 2025 году. Однако у производителей остаются и другие инструменты сохранения прибыльности. Это урезание издержек, внедрение энергосберегающих технологий, цифровизация производства, изменение структуры затрат и другие.

Согласно данным Банка России, в 2024 году инфляция составила 9,52%. Ценовые ожидания предприятий именились в декабре на фоне роста издержек. В 2025 году регулятор ожидает инфляцию в размере 10,7%.

Источник: РБК

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