Россияне не потянут: тарифы за одну услугу ЖКХ могут вырасти в 10 раз

Народ предупреждают о возможном росте платежей в квитанции в ближайшие годы

Если в России начнут строить мощности по переработке мусора, то плата за эту услугу ЖКХ может вырасти в 10 раз. Для некоторых россиян такая сумма может оказаться неподъемной, заявили в Российском экологическом операторе.

Ожидается, что к 2030 году весь мусор должен будет проходить обязательную сортировку, а часть его отправляться на переработку. Поэтому в регионах намерены построить комплексы по утилизации отходов. Но, как говорят эксперты, крупные игроки на рынке отмечают – для них использовать полигоны гораздо дешевле, даже если их нет рядом с крупными городами.

"Куда мы полигоны вынесем? В тайгу, где нет частной собственности? Уже сейчас Москва часть отходов возит в Калугу. Наверное, ей потом придется возить куда-нибудь в Псков. Но из-за этого вырастет тариф. И тариф может вырасти для населения раз в десять", – заявили в РЭО.

В некоторых ситуациях стоимость услуги может дорасти до 100 тысяч рублей в месяц, и понятно, что население справиться с такой нагрузкой не сможет.

Сейчас проект по переработке мусора финансируется за счет "зеленых" платежей и экосбора с производителей, поэтому отрасль сталкивается с дефицитом мощностей и финансовых средств. Всего для создания производств нужно еще порядка 900 млрд рублей, и откуда их будут брать – до конца неясно.