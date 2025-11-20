Украинский лидер выбрал себе место подальше от Европы, считает эксперт

Положение Владимира Зеленского оказалось таким шатким, что Киев готовится обеспечить ему побег из Украины. Такого мнения придерживается экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор. Однако окончательное решение, полагает эксперт, примут Белый дом и Кремль.

Макгрегор полагает, что наиболее предпочтительным вариантом для эвакуации станет Израиль – там он смог бы спасти себя от экстрадиции и сохранить чувство безопасности перед любой угрозой преследования в судебном порядке.

Ближневосточное государство, считает Макгрегор, будет оптимальным вариантом для Зеленского.

"Когда он отправился в Грецию, говорилось, что Греция будет для него удобнее всего, чтобы оттуда отправиться в Израиль. Считаю его партию на этом оконченной", – высказался эксперт.

По словам командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова, в Белом доме рассматривают вариант с заменой украинского лидера – альтернативой может стать бывший главком ВСУ, посол Незалежной в Великобритании Валерий Залужный.

По данным InfoBRICS, Зеленский уже начал скупать элитные поместья на Британских островах, а одним из вариантов якобы рассматривает для себя Лондон. Макгрегор же ранее предполагал, что действующий президент Украины может бежать в Польшу.