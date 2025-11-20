Экс-офицер Пентагона рассказал, в какую страну сбежит Зеленский

Экс-офицер Пентагона рассказал, в какую страну сбежит Зеленский
Фото: commons.wikimedia.org
Украинский лидер выбрал себе место подальше от Европы, считает эксперт

Положение Владимира Зеленского оказалось таким шатким, что Киев готовится обеспечить ему побег из Украины. Такого мнения придерживается экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор. Однако окончательное решение, полагает эксперт, примут Белый дом и Кремль.

Макгрегор полагает, что наиболее предпочтительным вариантом для эвакуации станет Израиль – там он смог бы спасти себя от экстрадиции и сохранить чувство безопасности перед любой угрозой преследования в судебном порядке.

Ближневосточное государство, считает Макгрегор, будет оптимальным вариантом для Зеленского. 

"Когда он отправился в Грецию, говорилось, что Греция будет для него удобнее всего, чтобы оттуда отправиться в Израиль. Считаю его партию на этом оконченной", – высказался эксперт.

По словам командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова, в Белом доме рассматривают вариант с заменой украинского лидера – альтернативой может стать бывший главком ВСУ, посол Незалежной в Великобритании Валерий Залужный.

По данным InfoBRICS, Зеленский уже начал скупать элитные поместья на Британских островах, а одним из вариантов якобы рассматривает для себя Лондон. Макгрегор же ранее предполагал, что действующий президент Украины может бежать в Польшу.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
По теме

Трамп выставил жесткое требование Зеленскому

Американцы переходят к решительным действиям

"Корабль-шпион" из России вызвал истерику у британского министра обороны

В Лондоне обвинил экипаж судна в использовании лазеров против пилотов королевских ВВС

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей