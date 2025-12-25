Зеленский решил ответить Лукашенко на размещение "Орешников" в Белоруссии

Зеленский решил ответить Лукашенко на размещение "Орешников" в Белоруссии
Фото: commons.wikimedia.org
Безопасность Минска считают в Киеве "глобальной угрозой"

Размещение "Орешника" на территории Белоруссии является "агрессивным распространением оружия", заявил Владимир Зеленский. По его словам, такое вооружение – "глобальная угроза", которая создает опасный прецедент.

Глава киевского режима уточнил, что разведслужбы Украины якобы собрали более детальные данные по поводу размещения российских систем на территории Белоруссии.

Киев также утверждает, что российский ВПК якобы сотрудничает с иностранными субъектами в Китае, которые могут передавать информацию космической разведки. Зеленский заявляет, что существует корреляция между съемками территории Украины спутниками КНР и попаданиями РФ по объектам противника.

В конце 2024-го президент России Владимир Путин заявлял о возможности размещения "Орешника" на территории Белоруссии, уточняя, что решение может быть принято во второй половине 2025-го. При этом решение о поражении этим видом вооружения будет приниматься военно-политическим руководством республики.

По словам главы республики Александра Лукашенко, на территории страны будет размещено не более десяти комплексов.

Источник: Лента.ру

NI: Финляндия активно вооружается ракетами для войны с Россией

Хельсинки активно закупает вооружение у Пентагона

Экс-депутат Рады предрек пик эскалации на Украине на новогодние праздники

Киев в итоге примет невыгодные для себя условия, считает спикер

