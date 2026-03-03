Яковлева раскрыла, как сняли постельную сцену в "Интердевочке" после ее отказа

Режиссер нашел выход из ситуации

64-летняя Елена Яковлева поведала о нюансах съемок "Интердевочки" Петра Тодоровского. Картина вышла в 1989 году и принесла Елене известность. Актриса, сыгравшая в популярнейшем фильме эпохи перестройки Таню Зайцеву, отказалась от участия в постельной сцене – Елена отметила в интервью Надежде Стрелец, что для нее это табу.

"<...> я сказала Петру Ефимовичу, что ничего изображать не буду, мне стыдно", – сообщила актриса.

Однако Тодоровский придумал, как выйти из тупика. Со съемочной площадки всех прогнали, и под ножку дивана подложили лом, который принялись трясти. Сама Яковлева лежала и ничего не делала.

"Единственное, меня дергали за ноги. Все было решено без конфликтов", – рассказала киноактриса.

Кстати, в том же выпуске Елена опровергла слухи о конфликте с Дмитрием Нагиевым.