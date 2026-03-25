Пугачеву измучили болезни на Кипре – окружение певицы

Пожилой звезде живется нелегко

После отъезда из России бывшая примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева вместе с семьей несколько раз меняла место жительства. Сначала они обосновались в Израиле, однако позже переехали на Кипр, где живут сейчас. При этом лето "Женщина, которая поет" предпочитает проводить в Юрмале, куда возвращается при первой возможности.

По словам людей из ее окружения, здоровье артистки в последнее время вызывает все больше тревоги. Сообщается, что у нее вновь обострились проблемы с сосудами, а также дает о себе знать артроз, который доставляет звездной пенсионерке серьезный дискомфорт.

"Сейчас у нее снова обострились проблемы с сосудами и измучил артроз", – сообщили приятели знаменитости.

Поклонники также заметили изменения во внешности Пугачевой, из-за чего появились разговоры о возможных омолаживающих процедурах. При этом еще много лет назад медики предупреждали артистку о рисках, связанных с хирургическими вмешательствами, учитывая ее проблемы с сердцем.

Отмечается, что в Израиле у артистки был доступ к качественной медицине, тогда как на Кипре ситуация с лечением сложнее. В окружении певицы отметили, что любые процедуры, если они проводились, должны были сопровождаться анестезией, которая противопоказана при ее состоянии.

На этом фоне состояние Пугачевой, как утверждают знакомые, остается нестабильным. Ее здоровье требует постоянного внимания, и любые нагрузки могут привести к печальным последствиям.

