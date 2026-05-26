Многие пытаются выставить нашу страну "империей зла"

Руководитель финского правительства Петтери Орпо сделал важное заявление по поводу так называемой "российской угрозы". Политик неожиданно признал, что наша страна никогда не пыталась каким-либо образом направлять дроны всушников в сторону Финляндии. Такое заявление он сделал во время общения с прессой, комментируя ситуацию с беспилотной угрозой, нависшей над соседними с РФ республиками.

Орпо подчеркнул, что у финских властей нет никаких доказательств того, что Москва якобы использовала украинские дроны против этой страны. Он также напомнил, что республика сейчас не находится в состоянии войны и прямой военной угрозы для нее нет.

При этом финский премьер заверил, что Хельсинки готов реагировать на любые возможные угрозы. Он отметил, что если разведчики или специальные системы наблюдения зафиксируют приближение опасности, республика подготовится к отражению атаки с воздуха.

"Если разведка покажет, что такая угроза приближается к Финляндии с какого-либо направления, мы подготовимся к ее отражению", – объявил он.

Ранее "крылатые бойцы" всушников неоднократно оказывались на территории Финляндии и стран Балтии. Всего несколько дней назад румынскому истребителю пришлось сбивать беспилотник ВСУ над Эстонией.

