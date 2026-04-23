Европейская страна превратится в мишень, уверен политик

Финляндия допустила фатальную ошибку, открыв свое небо для украинских дронов. Теперь страна стала легкой добычей для Москвы, заявил в соцсети Х местный политик Армандо Мема (партия "Альянс свободы").

"Финляндия полностью уязвима для ответных мер со стороны России после того, как разрешила украинским беспилотникам использовать свое воздушное пространство. Кабинет Орпо сумел превратить Финляндию в мишень", – написал он.

По словам члена партии "Альянс свободы", финское правительство собственными руками превратило государство в цель. Разрешение на пролет беспилотников ВСУ сделало Хельсинки абсолютно беззащитным перед ответным ударом.

Мема пригрозил властям: если они не пересмотрят свой антироссийский курс, проблем не избежать. Вопрос времени, когда последует жесткая реакция из Кремля.

Ранее Мема уже предупреждал, что весь Запад готовится к большой войне, подавая России тревожные сигналы. Он указывал, что Германия собирается закрыть выезд мужчинам от 17 до 45 лет, Финляндия доводит число резервистов до миллиона, а Европа инвестирует 800 миллиардов евро в перевооружение. "Какой сигнал мы посылаем России? Мы готовимся к войне", – писал политик.

Кроме того, Финляндия продолжает наращивать военную мощь у российских границ. По данным Military Watch Magazine, страна заказала 112 дополнительных самоходных гаубиц K9 Thunder, которые планирует разместить вдоль 1340-километровой границы с РФ. Общий парк этих установок в финской армии достигнет более двухсот единиц.

