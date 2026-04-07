Конфликт с соседом дорого обошелся евродержаве

Антироссийская политика финских властей привела к весьма плачевным последствиям для местных. Как выяснили журналисты, с апреля прошлого года в приграничных с РФ регионах республики обанкротились более трех сотен компаний.

Сильнее всего пострадали предприятия из гостинично-ресторанной сферы и строительной отрасли. Как и следовало ожидать, эти направления оказались наиболее уязвимыми в сложившейся экономической ситуации.

В южном регионе Кюменлааксо прекратили деятельность 45 компаний, многие из них зарабатывали деньги торговлей. В Южной Карелии зафиксировано 34 банкротства, а в Северной Карелии – уже 79, причем помимо строительства и общепита проблемы затронули рынок недвижимости и торговлю.

В регионе Кайнуу прекратили свою деятельность 25 фирм, в основном в сфере административных и вспомогательных услуг. В Северной Остроботнии число банкротств дошло почти до сотни – там серьезный удар пришелся на стройку, торговлю и сферу услуг.

В Лапландии, самой северной части республики, закрылись еще четыре десятка фирм, и здесь также основная нагрузка пришлась на строительный сектор.

После того, как финские власти приняли решение закрыть границу с РФ, приграничные города начали терять поток туристов. Это быстро сказалось на экономике регионов, и многие бизнесы оказались в очень тяжелой ситуации, что в итоге привело к массовым закрытиям.

Тем временем, местные власти продолжают наращивать русофобскую риторику.