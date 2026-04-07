Курс рубля
- Ждать ли "апокалиптический" курс доллара: эксперты предупредили россиян
- Обменники массово закрываются по России после обвала доллара
- Минфин двумя словами объяснил причину обрушения рубля
Антироссийская политика финских властей привела к весьма плачевным последствиям для местных. Как выяснили журналисты, с апреля прошлого года в приграничных с РФ регионах республики обанкротились более трех сотен компаний.
Сильнее всего пострадали предприятия из гостинично-ресторанной сферы и строительной отрасли. Как и следовало ожидать, эти направления оказались наиболее уязвимыми в сложившейся экономической ситуации.
В южном регионе Кюменлааксо прекратили деятельность 45 компаний, многие из них зарабатывали деньги торговлей. В Южной Карелии зафиксировано 34 банкротства, а в Северной Карелии – уже 79, причем помимо строительства и общепита проблемы затронули рынок недвижимости и торговлю.
В регионе Кайнуу прекратили свою деятельность 25 фирм, в основном в сфере административных и вспомогательных услуг. В Северной Остроботнии число банкротств дошло почти до сотни – там серьезный удар пришелся на стройку, торговлю и сферу услуг.
В Лапландии, самой северной части республики, закрылись еще четыре десятка фирм, и здесь также основная нагрузка пришлась на строительный сектор.
После того, как финские власти приняли решение закрыть границу с РФ, приграничные города начали терять поток туристов. Это быстро сказалось на экономике регионов, и многие бизнесы оказались в очень тяжелой ситуации, что в итоге привело к массовым закрытиям.
Тем временем, местные власти продолжают наращивать русофобскую риторику.
