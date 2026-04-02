Блондинка продолжает поражать общественность

Очередные русофобские заявления руководительницы евродипломатии Каи Каллас вызвали волну возмущения и критики в Европе, в особенности в Финляндии. Недавно государственная деятельница настойчиво потребовала усилить давление на Москву.

Известный профессор из Хельсинки Туомас Малинен открыто заявил, что курс, выбранный европейскими политиками, может обернуться катастрофическими последствиями для всего еврообъединения.

Он с крайней степенью негодования объявил, что русофобская политика, которую продвигает эта женщина, способна загнать Европу в пропасть. Финн эмоционально подчеркнул, что действия евровластей похожи на упорное движение в сторону саморазрушения.

"Воинственная ведьма не сбивается с пути. Полный вперед к полному уничтожению Европы", – не стал сдерживаться аналитик.

Накануне Каллас призвала к усилению давления на нашу страну, заявив о необходимости новых рестрикций для "завершения" конфликта в Незалежной. Эта позиция, как видно, вызывает громкие споры внутри самой Европы.

Тем временем, в ряде стран уже звучат альтернативные мнения. Так, депутат от Швейцарской народной партии Жан-Люк Аддор сообщил, что в местном парламенте обсуждается возможность пересмотра антироссийских ограничений – и это ярко подчеркивает нарастающее расхождение взглядов внутри европейских элит.

К слову, недавно Каллас назвали "идиоткой".