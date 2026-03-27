Зампред Совбеза ответил еврочиновнице на ее слова о Донбассе

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на заявление главы евродипломатии Каи Каллас, которая выразила обеспокоенность давлением США на Украину по вопросу территориальных уступок в Донбассе.

В соцсети X политик напомнил, что Донбасс исторически принадлежал России и никому другому. Он также добавил, что Эстония, которую представляет Каллас, тоже когда-то была частью Российской империи.

Ранее Каллас заявила, что крайне обеспокоена попытками Вашингтона склонить Киев к уступкам. В ответ на это Медведев заметил, что эстонскому политику, видимо, неизвестна история региона.

В России не раз подчеркивали, что готовы к переговорному решению украинского кризиса, но с учетом интересов национальной безопасности и устранения первопричин конфликта. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, ранее признался, что с Владимиром Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с российским лидером.

Это не первый раз, когда российские официальные лица жестко высказываются в адрес главы евродипломатии. В начале марта глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал Каю Каллас "разочарованным вассалом", который не способен на самостоятельную политику. Тогда он также подверг критике ее заявления о необходимости дальнейшей поддержки Киева.