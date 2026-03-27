"Принадлежала России": Медведев напомнил Каллас об историческом прошлом Эстонии
Дмитрий Медведев. Фото: Wikimedia Commons/archive.government.ru
Зампред Совбеза ответил еврочиновнице на ее слова о Донбассе

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на заявление главы евродипломатии Каи Каллас, которая выразила обеспокоенность давлением США на Украину по вопросу территориальных уступок в Донбассе.

В соцсети X политик напомнил, что Донбасс исторически принадлежал России и никому другому. Он также добавил, что Эстония, которую представляет Каллас, тоже когда-то была частью Российской империи.

Ранее Каллас заявила, что крайне обеспокоена попытками Вашингтона склонить Киев к уступкам. В ответ на это Медведев заметил, что эстонскому политику, видимо, неизвестна история региона.

В России не раз подчеркивали, что готовы к переговорному решению украинского кризиса, но с учетом интересов национальной безопасности и устранения первопричин конфликта. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, ранее признался, что с Владимиром Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с российским лидером.

Это не первый раз, когда российские официальные лица жестко высказываются в адрес главы евродипломатии. В начале марта глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал Каю Каллас "разочарованным вассалом", который не способен на самостоятельную политику. Тогда он также подверг критике ее заявления о необходимости дальнейшей поддержки Киева. 

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей