Лиза Моряк сравнила себя с легендарной Скобцевой

Девушка играет в очередном фильме своего супруга

Актриса Лиза Моряк неожиданно провела параллель между собой и легендарной Ириной Скобцевой, что сразу привлекло внимание поклонников и прессы.

30-летняя актриса получила роль Элен Курагиной в новой экранизации "Войны и мира", режиссером которой выступил ее возлюбленный Сарик Андреасян. Интересно, что в культовой версии Сергея Бондарчука эту же героиню играла его жена – Ирина Скобцева.

Актриса опубликовала коллаж с кадрами, где рядом оказались она и легенда советского кинематографа, и обратила внимание на неожиданную деталь. Как оказалось, в обоих случаях актрисы, исполнявшие роль Элен, были не только супругами режиссеров, но и находились в положении.

Поклонники бурно комментируют публикацию знаменитости и отмечают, что подобные совпадения выглядят как некий таинственный знак.