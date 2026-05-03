Лиза Моряк сравнила себя с легендарной Скобцевой

Лиза Моряк сравнила себя с легендарной Скобцевой
Сарик Андреасян и Лиза Моряк. Фото: АГН "Москва"
Девушка играет в очередном фильме своего супруга

Актриса Лиза Моряк неожиданно провела параллель между собой и легендарной Ириной Скобцевой, что сразу привлекло внимание поклонников и прессы.

30-летняя актриса получила роль Элен Курагиной в новой экранизации "Войны и мира", режиссером которой выступил ее возлюбленный Сарик Андреасян. Интересно, что в культовой версии Сергея Бондарчука эту же героиню играла его жена – Ирина Скобцева.

Актриса опубликовала коллаж с кадрами, где рядом оказались она и легенда советского кинематографа, и обратила внимание на неожиданную деталь. Как оказалось, в обоих случаях актрисы, исполнявшие роль Элен, были не только супругами режиссеров, но и находились в положении.

Поклонники бурно комментируют публикацию знаменитости и отмечают, что подобные совпадения выглядят как некий таинственный знак.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник

"Полная потеря власти": британцы предрекли Зеленскому крах из-за бегства Рады

Релокация украинских нардепов приближает киевский режим к утрате парламентской поддержки

"Отчаянный крик": новый скандал с Зеленским вызвал волну бешенства на Украине

Поведение бывшего комика переходит все границы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей