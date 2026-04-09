Сырский объявил о начале решающего этапа в конфликте с РФ

Александр Сырский. Фото: Минобороны Украины. Общественное достояние/wikimedia.org
Военный уверен, что ситуация подошла к ключевому моменту

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о ключевом этапе противостояния с Россией. Начальник всушников отметил, что Вооруженные силы РФ увеличили численность подразделений, связанных с беспилотными системами, и, по его оценке, это оказывает очень серьезное влияние на ход боевых действий.

"Мы не имеем права останавливаться в этом решающем противостоянии", – пафосно объявил главком.

На прошлой неделе в интервью украинской прессе военный заявлял, что армия нашей страны является одной из самых мощных в мире. Он подчеркивал высокий уровень оснащенности ВС РФ современными видами вооружения, включая беспилотники и ракетные комплексы.

Ранее заявления Владимира Зеленского о возможном перемирии с Россией вызвали резкую реакцию со стороны украинских политических комментаторов. В частности, бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин обвинил лидера Незалежной в искажении ситуации и попытках продвигать сценарий временного перемирия по аналогии с договоренностями между США и Ираном.

Источник: Telegram
