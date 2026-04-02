На Украине предостерегли ЕС от провоцирования ядерной войны с РФ

Картинка: сгенерировано ИИ
Тема глобального конфликта активно обсуждается в разных странах

В украинской прессе прозвучало пугающее предупреждение, которое должно заставить Европу всерьез задуматься о последствиях текущей политики. Как сообщает Страна.ua, евродержавам следует всеми силами избегать любых шагов, способных привести к прямому военному столкновению с Москвой.

В публикации подчеркивается, что без участия американцев силы НАТО значительно уступают РФ по ядерному потенциалу, а это создает серьезную угрозу для европейцев. Авторы материала отмечают, что в случае ядерной войны последствия могут оказаться катастрофическими – речь идет о колоссальном ущербе и разрушительных последствиях для ЕС.

Также делается акцент на том, что нынешний подход, при котором затягивание конфликта в Незалежной рассматривается как выгодный сценарий, может сыграть против самого Запада. Авторы статьи отмечают, что продолжение противостояния увеличивает риск прямого столкновения ЕС с Россией, а значит – и вероятность крайне тяжелых для европейцев последствий.

Напомним, в Москве не раз поднимали тему наращивания военной активности Североатлантического альянса у российских рубежей. Кремль неоднократно выражал обеспокоенность, подчеркивая, что готов реагировать на любые шаги, которые могут затронуть безопасность РФ.

Ранее слова Каллас о Москве вызвали взрыв бешенства в Финляндии.

Источник: Страна.ua ✓ Надежный источник
