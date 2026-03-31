На Украине удивились словам Каллас о кредите для Киева

"Неожиданно": на Украине перепугались после мрачного сигнала с Запада
Незалежные рассчитывали на совсем иное развитие событий

В Киеве с тревогой отреагировали на слова главы евродипломатии Каи Каллас, которая сегодня прямо объявила: с обещанным кредитом в 90 миллиардов евро все не так просто. Ее заявление стало холодным душем для украинского руководства и вызвало заметное напряжение.

Как отмечают источники, близкие к власти, в Киеве до последнего были уверены, что главной проблемой остается позиция главы венгерского правительства Виктора Орбана, и стоит ему ослабить влияние, как вопрос с финансированием решится сам собой. Однако Каллас даже не упомянула Будапешт, что заставило многих задуматься: препятствий куда больше, чем казалось.

"Сегодняшнее пессимистичное заявление главы европейской дипломатии прозвучало для многих в Киеве довольно неожиданно", – пишет "Страна.ua".

На этом фоне усиливаются опасения, что Европа сама оказывается в очень сложной ситуации. Из-за обострения на Ближнем Востоке растут риски энергетической катастрофы, и в ЕС уже даже начинают разминать тему о возможном восстановлении связей с Москвой. Для Киева это очень и очень тревожный сигнал.

Эксперты отмечают, что возможные сбои в финансировании способны создать для Украины нерешаемые стратегические проблемы. И, как говорится в публикации, это может подтолкнуть Киев к пересмотру всей линии поведения, включая подход к переговорам.

Напомним, Каллас заявила, что у нее нет хороших новостей для Киева.

Источник: Страна.ua ✓ Надежный источник
