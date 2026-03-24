Украинские СМИ заявили о приближении ВС РФ к Запорожью на расстояние артудара

Фото: commons.wikimedia.org/Минобороны России
Войскам осталось всего 14 километров

Российские войска продолжают продвижение в Запорожской области. По данным украинского издания Times of Ukraine, пишут российские медиа, до административного центра региона остались всего считанные километры.

"14 километров осталось россиянам до Запорожья", – говорится в публикации.

По информации военкоров, наступление развивается активно. Еще в январе военный эксперт Василий Дандыкин отмечал, что группировка "Днепр" подошла к городу на расстояние применения дальнобойной артиллерии и БПЛА, а с другой стороны наступает группировка "Восток". Тогда ключевым вопросом было взятие Орехова – крупнейшего укрепрайона ВСУ на подступах к Запорожью.

Юрий Кнутов прогнозировал, что после взятия Запорожья российские войска смогут начать движение на Одессу и Николаев. По его словам, освобождение черноморских портов необходимо, чтобы обезопасить рубежи страны и перерезать логистические цепочки противника. Основной упор, по мнению эксперта, придется на сухопутное наступление.

Теперь, судя по сообщениям украинских СМИ, российские силы продолжают движение. В ночь на 24 марта Минобороны РФ отчиталось о массированном ударе по объектам военно-промышленного комплекса Украины, где производились ракеты и комплектующие.

Источник: "Лента.ру"
