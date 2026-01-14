Кнутов рассказал, когда начнется операция по освобождению Одессы

России необходимо отрезать противника от поставок оружия и взять под контроль черноморские порты

Освобождение Одессы начнется того, как под контроль ВС России отойдет Запорожье. Такое развитие сценария в рамках спецоперации прогнозирует военный эксперт Юрий Кнутов

Движение на Одессу (и Николаев) будет сухопутным. В текущих реалиях и расстановке на поле боевых действий десантная операция в Одессе представляется скорее невозможной. Сейчас приоритет армии России – освобождение Донбасса.

Эксперт считает, что десантная операция для ВС России будет необходима в дальнесрочной перспективе, чтобы обезопасить рубежи страны. Освобождение этого города играет важнейшую роль. Без контроля над Одессой и портами Черного моря РФ сложно будет чувствовать себя спокойно.

Как указал Кнутов, в настоящее время ВС России работают над изоляцией Одессы от остальной части Украины, с помощью дальнобойного оружия, БПЛА и отработки по логистической цепочке. Активно работают по портовой инфраструктуре. Цель РФ, указывает Кнутов – отрезать регион от получения оружия для ВСУ.

По словам полковника запаса Андрея Пинчука, сегодня Россию отделяет от Одессы ряд отсутствующих военных условий. Сама идея освобождения города вполне реальна и стратегически оправданна, однако речь идет о масштабной предварительной операции, в рамках которой необходимо взять под контроль определенные стратегические плацдармы.