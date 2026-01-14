Кнутов рассказал, когда начнется операция по освобождению Одессы

Одесса после Запорожья: Кнутов раскрыл дальнейший сценарий СВО
Фото: commons.wikimedia.org/mil.ru
России необходимо отрезать противника от поставок оружия и взять под контроль черноморские порты

Освобождение Одессы начнется того, как под контроль ВС России отойдет Запорожье. Такое развитие сценария в рамках спецоперации прогнозирует военный эксперт Юрий Кнутов

Движение на Одессу (и Николаев) будет сухопутным. В текущих реалиях и расстановке на поле боевых действий десантная операция в Одессе представляется скорее невозможной. Сейчас приоритет армии России – освобождение Донбасса.

Эксперт считает, что десантная операция для ВС России будет необходима в дальнесрочной перспективе, чтобы обезопасить рубежи страны. Освобождение этого города играет важнейшую роль. Без контроля над Одессой и портами Черного моря РФ сложно будет чувствовать себя спокойно.

Как указал Кнутов, в настоящее время ВС России работают над изоляцией Одессы от остальной части Украины, с помощью дальнобойного оружия, БПЛА и отработки по логистической цепочке. Активно работают по портовой инфраструктуре. Цель РФ, указывает Кнутов – отрезать регион от получения оружия для ВСУ.

По словам полковника запаса Андрея Пинчука, сегодня Россию отделяет от Одессы ряд отсутствующих военных условий. Сама идея освобождения города вполне реальна и стратегически оправданна, однако речь идет о масштабной предварительной операции, в рамках которой необходимо взять под контроль определенные стратегические плацдармы.

Источник: Газета.ru ✓ Надежный источник
По теме

"Вот-вот нападет": на Западе описали план победы над Россией

Многие в Европе мечтают разделаться с нашей страной

"Готовится немыслимое": в ЕС раскрыли план по России

Ситуация стремительно меняется

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей