Зеленский: новый раунд переговоров состоится в промежутке 5-8 марта

Стороны продолжают обсуждать затянувшийся конфликт

Глава киевского режима Владимир Зеленский сделал срочное заявление о возможных сроках проведения нового раунда переговоров с нашей страной. По его словам, встреча может состояться в период с 5 по 8 марта, при этом ориентировочно речь идет о 5–6 числах.

Он отметил, что изначально площадкой для диалога рассматривался Абу-Даби, однако из-за текущих боевых действий на Ближнем Востоке окончательно подтвердить именно эту локацию пока невозможно. При этом, как подчеркнул киевский верховод, отменять продолжение переговорного процесса пока никто не собирается.

Также он добавил, что в качестве альтернативных вариантов площадки для встречи делегатов рассматриваются Турция и Швейцария. По его словам, украинская сторона готова поддержать любую из обсуждаемых трех площадок и в данный момент ожидает окончательного ответа от других действующих лиц.

