Берлин опасается провоцировать эскалацию конфликта

Германия до сих пор исключает для Украины поставки дальнобойныхракет Taurus с дальностью свыше 500 км. Об этом сообщил глава минобороны ФРГ Борис Писториус, заявив, что поставки "не решат и не закончат" военный конфликт.

Напротив, продолжил министр, поставки бы привели к эскалации. Поэтому Берлину, возможно, следует "не накалять обстановку".

До этого Владимира Зеленский в интервью для ARD признавал, что Киев не смог достичь прогресса в вопросах поставок крылатых ракет из ФРГ. Украина с давних пор просит Германию о передаче этого оружия.

Глава киевского режима уточнял, что ни действующий канцлер Фридрих Мерц, ни его предшественник Олаф Шольц не делали на этот счет никаких положительных заявлений для Киева.

Российский лидер Владимир Путин еще на ПМЭФ подчеркивал, что применение Taurus не окажет влияния на ход конфликта, однако нанесет ущерб отношениям России и Германии. Подобные решения, как считает российская сторона, мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают в конфликт членов НАТО.