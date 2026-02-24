Германия отказала Украине в передаче дальнобойных ракет Taurus

Зеленский получил удар в спину от Германии: никаких ракет
Фото: commons.wikimedia.org
Берлин опасается провоцировать эскалацию конфликта

Германия до сих пор исключает для Украины поставки дальнобойныхракет Taurus с дальностью свыше 500 км. Об этом сообщил глава минобороны ФРГ Борис Писториус, заявив, что поставки "не решат и не закончат" военный конфликт.

Напротив, продолжил министр, поставки бы привели к эскалации. Поэтому Берлину, возможно, следует "не накалять обстановку".

До этого Владимира Зеленский в интервью для ARD признавал, что Киев не смог достичь прогресса в вопросах поставок крылатых ракет из ФРГ. Украина с давних пор просит Германию о передаче этого оружия.

Глава киевского режима уточнял, что ни действующий канцлер Фридрих Мерц, ни его предшественник Олаф Шольц не делали на этот счет никаких положительных заявлений для Киева.

Российский лидер Владимир Путин еще на ПМЭФ подчеркивал, что применение Taurus не окажет влияния на ход конфликта, однако нанесет ущерб отношениям России и Германии. Подобные решения, как считает российская сторона, мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают в конфликт членов НАТО.

Источник: Deutschlandfunk ✓ Надежный источник
По теме

"В голову Зеленскому": всплыли детали плана Залужного

Незалежную ждет череда новых потрясений

Один глупый шаг Киева обескуражил европейского полковника

Незалежная допускает стратегические просчеты

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей