Возлюбленный Лерчек ответил тем, кто не верит в ее рак: "Мы бы не стали врать"

Лерчек (Валерия Чекалина). Фото: соцсети
О состоянии Валерии Чекалиной (Лерчек), у которой после родов диагностировали рак желудка с метастазами, регулярно рассказывает ее жених Луис Сквиччиарини. Несмотря на поддержку тысяч подписчиков, находятся и те, кто сомневается в серьезности происходящего.

Скептики недоумевают: мол, как вышло так, что у Валерии, придерживавшейся здорового образа жизни, обнаружили рак: Ведь она  "сама готовила, меню составляла, столько полезного ела".

Луис в ответ просит таких комментаторов открыть книги и ознакомиться с темой. А на прямое заявление "Почему я не верю?" отвечает эмоционально и жестко:

"У моей Леры рак. Мы бы никогда не стали врать об этом, мы не такие люди. Это очень тяжелый момент для моей семьи", – написал он.

Ситуация действительно тяжелая: у Лерчек метастазы в костях и легких, она перенесла операцию на позвоночнике и потеряла зрение на правый глаз. Накануне у нее началась лучевая терапия.

При этом множество звезд поддерживают блогера. Ксения Собчак, Алсу, Анфиса Чехова, Ольга Орлова и другие желают ей сил. В Сети также звучат призывы освободить Лерчек от уголовного преследования из-за состояния здоровья.

Уголовное дело в отношении Лерчек приостановлено до ее выздоровления: решение вынесли 16 марта. Прокуратура также предлагает изменить меру пресечения для Валерии на запрет определенных действий – чтобы она могла посещать медучреждения для лечения, отмечает женский журнал "Клео.ру".

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
