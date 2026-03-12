Уставшая мать Лерчек отказалась от комментариев: "Пожалейте наше время"

Уставшая мать Лерчек отказалась от комментариев: "Пожалейте наше время"
Фото: соцсети
Эльвира Феопентова просит не отвлекать ее звонками и находится рядом с дочерью

Мать блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Эльвира Феопентова впервые прокомментировала ситуацию со здоровьем дочери. В разговоре с "КП" она попросила представителей СМИ не отвлекать семью в тяжелый момент и не звонить ей.

"Правда, отвлекаете, забираете у меня драгоценное время. Я никаких комментариев давать не буду. Пожалейте, пожалуйста, время, которое я провожу со своей дочерью", – сказала женщина уставшим голосом.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что у Лерчек диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами в лёгких и позвоночнике. Возлюбленный блогера Луис Сквиччиарини рассказал, что опухоль обнаружили случайно: врач отправил плаценту на гистологию после родов, и результаты показали наличие злокачественных клеток. Ныне Валерия под наблюдением врачей, она принимает сильные обезболивающие.

Подруга Чекалиной Алина Акилова сообщила, что семья пока не открывает сбор средств – вопросом финансовой помощи занялись близкие. Она также призвала всех молиться за Лерчек.

Онкологи отмечают: четвертая стадия требует сложного и длительного лечения, но современная медицина способна продлить жизнь и облегчить состояние. Сейчас главное для Валерии – поддержка близких и квалифицированная помощь врачей.

Источник: "КП"

