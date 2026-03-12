Киба высказалась после разрыва с Лепсом: "Он попросил меня ходить рядом"

Киба сделала признание после разрыва с Лепсом: "Контракт был"
Фото: соцсети
Хотя, иронизирует студентка, у нее с певцом была "полная совместимость по крови"

Экс-возлюбленная Григория Лепса Аврора Киба после расставания запустила собственное реалити-шоу "Кибаленд". В первом выпуске она, конечно же, не обошла стороной тему разрыва с 63-летним певцом. И с ходу выдала интригу: "Контракт был". Но не все так просто.

Как выяснилось, это был сарказм. На деле же, объяснила Аврора, чувства у них были вполне искренние, просто построить отношения оказалось сложнее, чем найти взаимную симпатию.

"У нас с Гришкой просто полная совместимость по крови. Он просто попросил меня ходить рядом и быть его донором в случае чего... Ладно, сейчас я расскажу единственную верную и правдивую версию", – начала Киба, явно иронизируя над слухами о корысти.

А затем выдала уже серьезную версию. Иногда, говорит 20-летняя Аврора, даже при наличии чувств парам не удается построить крепкие и счастливые отношения.

"Иногда не совпадают их образы жизни, принципы, каноны семьи, да и просто жизнь в целом", – пояснила Аврора.

Кстати, до этого поговаривали, что избранником Кибы стал 36-летний Рустам Гаджиев – внук президента Азербайджана Ильхама Алиева. Вместе с Авророй он засветился на карнавале в Рио. Они держались за руки и обнимались. Вип-ложу они покинули только под утро, в компании было еще несколько человек.

