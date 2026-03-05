Друзья Дубцовой раскрыли, как певица реагирует на флирт Авроры Кибы с ее сыном

"Кто такую жену захочет": Дубцова отреагировала на флирт Кибы с ее сыном
Фото: соцсети
Певица не против подруг сына – но такой выбор она не примет

Аврора Киба продолжает обхаживать Артема Черницына – 20-летнего сына Ирины Дубцовой. А сама певица, по слухам, не в восторге от бывшей девушки Григория Лепса.

Хотя Дубцова не против дружбы сына с Кибой – молодым нужно проводить время.

"Но Артем предупрежден, что невестку такую она терпеть не будет. Да и кто для сына такую жену захочет?" – сообщил друг Дубцовой.

Артему в начале марта исполнилось 20 лет. Молодой человек, говорят в соцсетях, устроил вечеринку, на которую позвал и Аврору. В каких они отношениях – неясно. Но Киба часто комментирует соцсети Артема. Они часто пересекаются на вечеринках – сын певицы засветился на ее юбилее.

А недавно Артем выложил ролик, на котором демонстрирует мажорный образ жизни: гоняет на авто, рассекает волны на водных лыжах и гоняет на байке. В том же видео он спросил: каков шанс, что будущая невеста смотрит этот ролик? Аврора отреагировала эмодзи с подсматривающими глазами.

Тем временем 20-летней студентке приписывают роман с племянником президента Азербайджайна Рустамом Гаджиевым. С кем состоит в отношениях Аврора и состоит ли в принципе – непонятно.

Источник: "Свита короля" ✓ Надежный источник
