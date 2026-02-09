20-летнюю Аврору Кибу "застукали" в объятиях с сыном Дубцовой

Курс рубля
Аврора Киба после расставания с Григорией Лепсом с широким размахом отметила свое 20-летие: на празднике появился сын Ирины Дубцовой Артем Черницын, с которым она засветилась на ролике. Милое видео молодой человек выложил в своем блоге.
Аврора отожгла на празднике, куда позвала огромное количество селебрити. Этим роликом 20-летняя студентка спровоцировала слухи о новом романе. Хотя ни она, ни Артем не делали на этот счет никаких заявлений.
На том самом ролике Киба обнимается с Артемом – жесты Кибы многие оценили как знаки внимания молодому человеку. Именинница подошла сзади к Артему, которого приобняла, смотря на камеру и напевая строчки из песни Анжелики Варум "Все в твоих руках", которая играла в зале.
А затем оба решили отплясать под песни Александра Реввы, который выступал на сцене, пишет Super.
Напомним, недавно Аврора прекратила отношения с Григорием Лепсом. По слухам, все случилось еще во время их совместного отпуска в Таиланде, после которого Кибу видели на многочисленных тусовках. А друзья студентки позднее сообщили, что все случилось еще в декабре, просто бывшая пара не объявляла об этом публично.
