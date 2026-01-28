Лепс расстался с 19-летней невестой ради бывшей жены: "Все еще любит Анну"

СМИ: Лепс расстался с 19-летней невестой ради бывшей жены
Фото: соцсети
Певец испытывает чувства к матери его детей даже спустя годы после развода, утверждает источник

Григорий Лепс решил разорвать помолвку с 19-летней Авророй Кибой, чтобы вернуться к бывшей супруге Анне. Об этом сообщает телеграм-канал "Свита короля", ссылаясь на собственные источники.

Григорий, говорится в сообщении, все еще испытывает чувства к матери его детей. Он приобрел Анне дом и не прекращал ее поддерживать. Однако из-за Авроры, которая была рядом, не было и речи ни о каком сближении. Да и Кибе порядком надоела эта игра.

Кстати, сам исполнитель караоке-хитов недавно говорил, что намерен сократить гастрольный график, чтобы привести в порядок личную жизнь. Пауза, сообщал он в эфире "Русского радио", необходима для восстановления баланса между работой и личной жизнью.

По слухам в медиа, бывшая жена даже прилетала из Италии, чтобы помочь Лепсу во время алкогольного срыва. А на концерте "Рождество с Григорием Лепсом" в декабре 2025-го он посадил Анну с детьми за столиком по центру – у самой сцены. А вот Авроре певец отвел столик в отдаленном месте.

Впрочем, говорит продюсер Леонид Дзюник, на деле между Лепсом и Кибой были исключительно прагматические отношения, а роман можно считать пиаром. Аврору нужно было "двигать" вверх в шоу-бизнесе.

Источник: ТГ-канал "Свита короля"
