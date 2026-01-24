Продюсер Рудченко заявил, что доходы Лепса упали из-за романа с 19-летней Кибой

У певца сейчас непростой этап в карьере

Григорий Лепс ныне переживает непростой этап в своей карьере: новость о падении его доходов, считает продюсер Сергей Дворцов, может быть связана с его романтическими отношениями с 19-летней Авророй Кибой. Репутация исполнителя караоке-хитов могла измениться не в лучшую сторону из-за отношений со студенткой и туманных перспектив со свадьбой.

Торжество, напомнил Дворцов, ожидалось. Однако обстоятельства сделали его проведением невозможным. Не исключено, что Лепс от этого испытывает стресс.

Сергей указывает, что свою роль могло сыграть поведение Лепса на концертах: в прошлом году зрители осудили его за ругань и курение на сцене. А для заказчиков подобные факторы имеют огромное значение: порядочный артист с безупречной репутацией всегда нужен аудитории. Поэтому Дворцов желает легендарному певцу только спокойствия и умиротворения

"<...> артист должен оставаться самим собой, особенно на выступлениях на сцене перед своим зрителем", – высказался Дворцов.

Ранее сообщалось, что доходы Лепса снизились с 15 до 10 млн рублей за выступление. А на февраль у него запланировано лишь два частных мероприятия.