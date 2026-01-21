Григорий Лепс стал самым невостребованным певцом после новогодних праздников

Лепс оказался самым невостребованным артистом после Нового года
Фото: АГН Москва
Исполнитель предложил даже солидную скидку, однако и это не помогает

Григорий Лепс оказался самым невостребованным артистом на российской сцене: гонорар за час упал с 15 до 10 млн рублей. При этом у исполнителя хитов "Она не твоя" и "Самый лучший день" запланировано лишь два частных мероприятия за весь месяц – они состоятся в начале февраля, сообщает Mash.

В октябре 2025-го певец просил 14-15 млн рублей за частные выступления. А после Нового года спрос на Григория значительно просел. Так, в феврале Лепс выступит только на двух квартирниках – 4 и 7 числа. Остальные даты у него свободны. Солидная скидка в 5 млн рублей, по всей видимости, также никого не привлекла.

При этом у Лепса есть заметные проблемы с туром на февраль. В Воронеже пока что свободна половина зала на три тысячи мест. Такая же история в Ессентуках. Еще печальнее – в Ставрополе, где из восьми секторов заполнены лишь два.

19-летняя невеста Лепса Аврора Киба ранее довольно негативно отреагировала на вопрос о первом поцелуе со своим избранником. В беседе с Мариам Тилляевой, которая подбирала для нее такие слова, как "сочный" и "вкусный", студентка сообщила, что ее сейчас стошнит.

Источник: Mash ✓ Надежный источник

